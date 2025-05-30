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Найден первый актёр для фильма по Elden Ring

Найден первый актёр для фильма по Elden Ring
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На роль в фильме по Elden Ring рассматривается Кит Коннор, сыгравший в фильме «Под огнём». По данным Deadline, актёр ведёт переговоры с режиссёром картины Алексом Гарлендом, но никаких сделок пока не заключили. На самом деле это лишь вопрос времени и успех, если у актёра не будет проблем с расписанием.

Производством фильма по Elden Ring занимается студия A24. О чём конкретно расскажет лента по хардкорному экшену FromSoftware, пока не раскрывают.

Elden Ring — очень популярный ролевой экшен, тираж которого превысил 30 млн копий. Это наследница культовых Dark Souls и Bloodborne, только в открытом мире и с большим упором на свободу действий.

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