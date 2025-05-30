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Похоже, фильм «Грешники» Райана Куглера действительно получит продолжение

Похоже, фильм «Грешники» Райана Куглера действительно получит продолжение
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На сайте Production Weekly появился фильм под название Sinners 2, то есть «Грешники 2». Режиссёр «Грешников» Райан Куглер высказывался о возможной второй части, но не говорил, что она точно выйдет.

Впрочем, появление ленты на сайте Production Weekly ещё ни о чём не говорит, однако это может стать первым шажком в сторону появления сиквела картины.

«Грешники» рассказывают историю двух братьев, которые в 1932 году решают вернуться в родной город, где открывают музыкальный бар для рабочих с плантации. Внезапно оказывается, что неподалёку живёт опасный ирландский вампир, и братья вступают в противостояние со сверхъестественным существом.

Главные роли в ленте исполнили Майкл Б. Джордан («Крид»), Хейли Стайнфелд («Соколиный глаз») и Джек О’Коннелл («Несломленный»). В онлайне лента выйдет уже 3 июня.

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