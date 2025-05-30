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«Как можно сочувствовать этому монстру?»: Энтони Старр — про Хоумлендера из «Пацанов»

«Как можно сочувствовать этому монстру?»: Энтони Старр — про Хоумлендера из «Пацанов»
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Во время недавней беседы с Entertainment Weekly актёр Энтони Старр, известный по роли Хоумлендера из «Пацанов», в очередной раз высказался на тему того, что у его героя слишком много фанатов, и это плохой знак.

По словам Старра, его поражает, когда у таких, как Хоумлендер, появляются фанаты, или даже те, кто начинает ему сочувствовать.

Они действительно прославляли его, они любили его. Это сюрреалистично. Чего я не ожидал, так это того, что люди будут так противоречиво относиться к этому и, знаете ли, испытывать сочувствие к этому монстру. Как это можно вообще делать? Сочувствовать монстру.

В этом же интервью Старр высказался о том, что всегда хотел сделать Хоумлендера интересным персонажем с глубокой историей, а не просто сделать из него типичного злодея.

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