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В Госдуме назвали необходимые действия для возвращения YouTube в Россию

На днях член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин вновь высказался, какие шаги нужно предпринять YouTube, чтобы его разблокировали в стране.

По словам Немкина, Google требуется выплатить все накопленные штрафы, а потом выполнять ряд других требований по возвращению.

Для того чтобы YouTube мог вернуться к полноценной работе в России, он должен выполнить ряд чётких требований. Прежде всего — разобраться со своим заброшенным оборудованием. И, конечно, оплатить накопленные штрафы, которых уже насчитано на миллиарды рублей, открыть официальное юридическое представительство в стране.

Немкин подчеркнул, что также платформа обязана восстановить доступ к заблокированным без решения суда аккаунтам российских СМИ, журналистов и блогеров.