Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague S26. Плей-офф. День 12
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Госдуме назвали необходимые действия для возвращения YouTube в Россию

В Госдуме назвали необходимые действия для возвращения YouTube в Россию
Аудио-версия:
Комментарии

На днях член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин вновь высказался, какие шаги нужно предпринять YouTube, чтобы его разблокировали в стране.

По словам Немкина, Google требуется выплатить все накопленные штрафы, а потом выполнять ряд других требований по возвращению.

Для того чтобы YouTube мог вернуться к полноценной работе в России, он должен выполнить ряд чётких требований. Прежде всего — разобраться со своим заброшенным оборудованием. И, конечно, оплатить накопленные штрафы, которых уже насчитано на миллиарды рублей, открыть официальное юридическое представительство в стране.

Немкин подчеркнул, что также платформа обязана восстановить доступ к заблокированным без решения суда аккаунтам российских СМИ, журналистов и блогеров.

Материалы по теме
Все грядущие фильмы по «Звёздным войнам»
Все грядущие фильмы по «Звёздным войнам»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android