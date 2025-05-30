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Актёр Ральф Айнесон в шутку рассказал о подготовки к роли Галактуса

Актёр Ральф Айнесон в шутку рассказал о подготовки к роли Галактуса
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Ральф Айнесон сыграл Галактуса в фильме «Фантастическая четвёрка». Актёр в шуточной форме рассказал, как готовился воплощать на экране образ злодея.

Ральф отметил, что он проезжал по туннелям Монблана, представляя, что находится в трахее Галактуса. Помогло ли это на деле? Вопрос открытый.

Я также посетил много высоких зданий.

Главные роли в будущей ленте исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»). Режиссёром выступил Мэтт Шекман («Ванда/Вижн»).

Премьера фильма состоится 25 июля.

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