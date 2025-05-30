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Звезда «Эйфории» Сидни Суини выпустит мыло с водой из ванны, в которой она купалась

Звезда «Эйфории» Сидни Суини выпустит мыло с водой из ванны, в которой она купалась
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Актриса Сидни Суини, известная по сериалу «Эйфория» и другим проектам, сделала необычный анонс. Суини вместе с компанией Dr. Squatch выпустит мыло с водой из ванны, в которой она купалась.

Мыло получило название Sydney’s Bathwater Bliss, оно обладает приятным хвойным ароматом с древесными нотками. По словам актрисы, изначально она воспринимала просьбы фанатов продавать воду, в которой она купалась, шуточно, однако решила развить шутку ещё дальше и выпустить свой продукт.

Фотографии самой Суини и упаковки мыла

Фото: Dr. Squatch

Фото: Dr. Squatch

Мыло Sydney’s Bathwater Bliss поступит в продажу 6 июня ограниченным тиражом 5 тыс. штук. Цену пока не раскрывают. Продукт наверняка разлетится очень быстро.

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