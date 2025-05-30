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В Dota 2 вышел балансный патч 7.39b

В Dota 2 вышел балансный патч 7.39b
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Ночью 30 мая Valve выпустила обновление 7.39b для Dota 2. Патч содержит только незначительные правки баланса игры.

Небольшим изменениям подверглись области на карте около двух вышек сил Света (тир-1 внизу и тир-2 в центре), которые уже были подвержены правкам в 7.39. Также обновления получили новые нейтральные предметы: среди прочего были ослаблены характеристики Helm of the Undying и Giant's Maul.

Помимо этого, были обновлены характеристики около 40 персонажей. Так, Anti-Mage, Kez и Skywrath Mage стали немного сильнее, а Bristleback с Dark Seer и Slark получили нерфы.

Полный список изменений обновления 7.39b можно прочесть на сайте Dota 2.

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