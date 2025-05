Мистер Фантастик удивляет детей — на свежем кадре фильма «Фантастическая четвёрка»

Издание Empire опубликовало свежий кадр фильма «Фантастическая четвёрка». На нём можно увидеть Мистера Фантастика, который удивляет детей работой миниатюрной версии адронного коллайдера.

Фото: Empire

Сюжет расскажет, как Фантастическая четвёрка столкнётся со своим сильнейшим врагом, пожирателем миров по имени Галактус.

Главные роли в будущей ленте исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»). Режиссёром выступил Мэтт Шекман («Ванда/Вижн»).

Премьера фильма в зарубежных кинотеатрах состоится 25 июля.