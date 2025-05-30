Появились новые кадры спин-оффа «Списка смертников» с Крисом Праттом и Тейлором Китчем

Издание Variety опубликовало новые кадры спин-оффа «Списка смертников» под названием Dark Wolf. На кадры попали главные герои в исполнении Криста Пратта и Тейлора Китча.

Свежие кадры шоу

Фото: Prime Video

Фото: Prime Video

Фото: Prime Video

В центре сюжета окажутся Бен Эдвардс и Джеймс Рис, которые вместе служили в спецназе Военно-морских сил США. Так как сериал будет спин-оффом, его события развернутся за несколько лет до того, что показали в оригинальном сериале «Список смертников».

Dark Wolf стартует 27 августа в Prime Video. «Список смертников» — американский телесериал в жанре триллера и драмы, основанный на одноимённом романе Джека Карра. Премьера всех восьми эпизодов состоялась 1 июля 2022 года.