Михаил Ефремов получил главную роль в новом фильме, актёр получит 13 млн рублей — Mash

По данным издания Mash, актёр Михаил Ефремов вернётся к съёмкам и уже готовится сыграть главную роль в неназванном фильме. Ефремов якобы подписал контракт на сумму 13 млн рублей.

Переговоры по возвращению прошли, Михаил уже получил депозит в 3,5-4 млн рублей. Съёмки начнутся в конце августа в Москве, закончатся в Беларуси. Что это будет за лента, не раскрывают.

Интересно, что сам Ефремов ещё в 2021 году после того, как ему назначили уголовное наказание за ДТП, обещал не возвращаться к съёмкам в кино, поскольку эта работа так или иначе весёлая, а в случившемся нет ничего весёлого.

Актёр вышел на свободу 9 апреля.