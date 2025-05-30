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«Я люблю его работы»: Том Круз восхваляет Киану Ривза

«Я люблю его работы»: Том Круз восхваляет Киану Ривза
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Американский актёр Том Круз рассказал о своём отношении к Киану Ривзу. Звезда «Миссии невыполнима» и «Топ Гана» заявил, что очень уважает коллегу по цеху и продолжает пересматривать культовые боевики — «Скорость», «Матрицу» и «Джона Уика».

Круз отметил, что прекрасно понимает, как тяжело сниматься в подобных боевиках и выглядеть столь харизматично. И за это он очень уважает Ривза.

Я люблю его работы. Я вырос с Киану. «Скорость», «Матрица», «Джон Уик». Посмотрите на то, как он щеголяет харизмой на экране. Я знаю, насколько тяжело показать такое в фильмах. Я всегда звоню ему и говорю: «Снимаю шляпу, я погружаюсь в твои фильмы».

Сам Киану Ривз не комментировал столь лестные слова в свой адрес. Вполне возможно, в ближайшее время звезда «Джона Уика» поделится своими восторгами о вкладе Тома Круза в кино.

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