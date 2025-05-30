«Дети перемен» и «Нюрнберг» победили в категориях церемонии Golden Trailer Awards 2025

В Лос-Анджелесе прошла 25-я церемония награждения Golden Trailer Awards 2025, в которой отмечают лучшие трейлеры, постеры и другие материалы к фильмам и сериалам.

Интересно, что «Пророк. История Александра Пушкина» и «Дети перемен» соответственно победили в номинациях «Лучший иностранный постер» и «Лучший тизер на иностранном языке». Ещё награду получил и трейлер «Нюрнберга» от телеканал ТНТ4.

Триумфатором Golden Trailer Awards 2025 оказался фильм «28 лет спустя», победив в номинациях «Лучший трейлер года», «Лучший оригинальный трейлер» и «Лучшее закадровое озвучивание». Ещё свои награды получили сериал «Разделение», фильм «Злая. Сказка о ведьме Запада» и «Грешники».