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«Дети перемен» и «Нюрнберг» победили в категориях церемонии Golden Trailer Awards 2025

«Дети перемен» и «Нюрнберг» победили в категориях церемонии Golden Trailer Awards 2025
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В Лос-Анджелесе прошла 25-я церемония награждения Golden Trailer Awards 2025, в которой отмечают лучшие трейлеры, постеры и другие материалы к фильмам и сериалам.

Интересно, что «Пророк. История Александра Пушкина» и «Дети перемен» соответственно победили в номинациях «Лучший иностранный постер» и «Лучший тизер на иностранном языке». Ещё награду получил и трейлер «Нюрнберга» от телеканал ТНТ4.

Триумфатором Golden Trailer Awards 2025 оказался фильм «28 лет спустя», победив в номинациях «Лучший трейлер года», «Лучший оригинальный трейлер» и «Лучшее закадровое озвучивание». Ещё свои награды получили сериал «Разделение», фильм «Злая. Сказка о ведьме Запада» и «Грешники».

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