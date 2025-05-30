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Состоялась мировая премьера фильма «Каратэ-пацан: Легенды» с Джеки Чаном

Состоялась мировая премьера фильма «Каратэ-пацан: Легенды» с Джеки Чаном
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30 мая состоялась мировая премьера фильма «Каратэ-пацан: Легенды» — следующего проекта по знаменитой вселенной. Картину уже можно посмотреть в кинотеатрах всей планеты, а до России боевик доберётся на следующей неделе.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

«Каратэ-пацан: Легенды» — продолжение культовой серии боевиков, состоящей уже из четырёх фильмов и сериала «Кобра Кай». Лента учитывает события обоих предыдущих фильмов — оригинала 1984 года с Ральфом Маччио и ремейка 2010 года с Джеки Чаном. И Маччио, и Чан сыграли ведущие роли в новой версии ленты.

Тем временем критики приняли боевик смешанно — их не впечатлили сюжет, драки и безэмоциональность происходящего.

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