Elden Ring Nightreign стартовала в Steam со «смешанных» отзывов

30 мая состоялся релиз Elden Ring Nightreign — кооперативного ответвления культовой игры Elden Ring. Проект добрался до ПК и консолей спустя три года после выхода оригинальной игры.

Тем временем в Steam уже сформировался рейтинг Nightreign от пользователей. По итогам 8 тысяч обзоров новинку рекомендуют 67% пользователей — обзоры находятся в категории «Смешанные». Игроки ругают экшен за невозможность сыграть в сетевой роглайк вдвоём, отсутствие способов коммуникации с другими геймерами, проблемы с производительностью и повторное использование моделей из предыдущих игр студии. При этом многим понравилась сетевая концепция и привычные механики из оригинальной Elden Ring.

Фото: Steam

Что пишут игроки о Elden Ring Nightreign

Модификация уровня Nexus Mods по цене полноценной игры. Цена неадекватна.

Но справедливости ради довольно увлекательно. Как быстро осточертеет — другой вопрос.

Нет возможности в кооперативной игре сыграть вдвоём с другом. Как обычно удобно и очень приятно играть. Спасибо за 10 лет ожидания и добавление механики, которая не работает адекватно.

Эта не игра. Это набор ассетов другой игры, на который попытались натянуть всё, что только можно было натянуть. В этом наборе геймплея нет никакого смысла. Геймдизайном тут никто не занимался.

Игра стоит своих денег, кто бы что ни говорил. Если хотите повеселиться с друзьями или в одиночку, вам определённо стоит глянуть на эту игру.

Поиграла немного в новый Elden Ring Nightreign, и пока что мне очень-очень-очень нравится! Играть приятно, ничего не лагает и выглядит красиво.

В студии FromSoftware уже заявили, что работают над режимом прохождения вдвоём в Elden Ring Nightreign. Его могут добавить уже в ближайшие месяцы отдельным патчем.