Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague S26. Плей-офф. День 12
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Elden Ring Nightreign стартовала в Steam со «смешанных» отзывов

Elden Ring Nightreign стартовала в Steam со «смешанных» отзывов
Аудио-версия:
Комментарии

30 мая состоялся релиз Elden Ring Nightreign — кооперативного ответвления культовой игры Elden Ring. Проект добрался до ПК и консолей спустя три года после выхода оригинальной игры.

Тем временем в Steam уже сформировался рейтинг Nightreign от пользователей. По итогам 8 тысяч обзоров новинку рекомендуют 67% пользователей — обзоры находятся в категории «Смешанные». Игроки ругают экшен за невозможность сыграть в сетевой роглайк вдвоём, отсутствие способов коммуникации с другими геймерами, проблемы с производительностью и повторное использование моделей из предыдущих игр студии. При этом многим понравилась сетевая концепция и привычные механики из оригинальной Elden Ring.

Фото: Steam

Что пишут игроки о Elden Ring Nightreign

Модификация уровня Nexus Mods по цене полноценной игры. Цена неадекватна.
Но справедливости ради довольно увлекательно. Как быстро осточертеет — другой вопрос.
Нет возможности в кооперативной игре сыграть вдвоём с другом. Как обычно удобно и очень приятно играть. Спасибо за 10 лет ожидания и добавление механики, которая не работает адекватно.
Эта не игра. Это набор ассетов другой игры, на который попытались натянуть всё, что только можно было натянуть. В этом наборе геймплея нет никакого смысла. Геймдизайном тут никто не занимался.
Игра стоит своих денег, кто бы что ни говорил. Если хотите повеселиться с друзьями или в одиночку, вам определённо стоит глянуть на эту игру.
Поиграла немного в новый Elden Ring Nightreign, и пока что мне очень-очень-очень нравится! Играть приятно, ничего не лагает и выглядит красиво.

В студии FromSoftware уже заявили, что работают над режимом прохождения вдвоём в Elden Ring Nightreign. Его могут добавить уже в ближайшие месяцы отдельным патчем.

Материалы по теме
«Дум» опять придумали заново. Обзор DOOM: The Dark Ages
«Дум» опять придумали заново. Обзор DOOM: The Dark Ages
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android