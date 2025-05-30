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Вышел трейлер хоррора «Дом» с Питом Дэвидсоном в главной роли

Вышел трейлер хоррора «Дом» с Питом Дэвидсоном в главной роли
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В Сети появился трейлер хоррора «Дом» с актёром и комиком Питом Дэвидсоном в главной роли. Создателем ленты выступил Джеймс ДеМонако — автор трёх частей «Судной ночи».

Видео доступно на YouTube-канале Rotten Tomatoes. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Главным героем ленты выступает обычный парень по имени Макс, который оказывается на общественных работах в доме престарелых. Ему поручают помогать пациентам, обитающим на четвёртом этаже, где, по слухам, обитают особо нуждающиеся в уходе пациенты. Через некоторое время Макс начнёт понимать, что ввязался во что-то страшное.

Фильм появится в зарубежном прокате 25 июля.

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