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Самые продаваемые смартфоны в начале 2025: iPhone 16 (Айфон 16), Galaxy A16 и Redmi 14C

iPhone 16 стал самым продаваемым смартфоном в начале 2025 года
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Аналитическая компания Counterpoint Research подвела итоги продаж смартфонов в первом квартале 2025 года — в период с 1 января по 31 марта. Никаких сюрпризов не случилось: наибольшую долю продаж вновь удерживает продукция компании Apple.

Так, самым популярным гаджетом начала 2025 года стал базовый iPhone 16. На втором месте расположился флагманский iPhone 16 Pro Max, а замкнул тройку iPhone 16 Pro. В отличие от прошлого года, в начале 2025-го наметился сдвиг на покупку базовой версии iPhone, а не его максимальных версий. Во многом это связано со снижением спроса в Китае и укреплением позиций в Японии, где предпочитают стандартные версии смартфонов.

Самые продаваемые смартфоны в первом квартале 2025 и 2024 годов

Самые продаваемые смартфоны в первом квартале 2025 и 2024 годов

Фото: Counterpoint Research

В десятку также попали гаджеты Samsung — бюджетные Galaxy A16 (5-е место), Galaxy A06 (6-е место) и более мощный Galaxy A55 (9-е место) — и смартфон Xiaomi Redmi 14C (8-е место).

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