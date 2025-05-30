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Disney выделила $ 650 млн на сериал «Андор» при одном условии

Disney выделила $ 650 млн на сериал «Андор» при одном условии
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Создатель сериала «Андор» Тони Гилрой побывал гостем фестиваля ATX TV Festival в Техасе и рассказал о производстве шоу. Как оказалось, компания Disney выделила ему на создание проекта гигантские $ 650 млн, после чего прислала всего одну правку.

Компании не понравилось грубое выражение одного из героев, и продюсеры попросили выбрать другую реплику. Ей стала знаменитая фраза «Боритесь с Империей», которую произнесла Маавра, приёмная мать главного героя.

В первом сезоне у нас была реплика «Нафиг Империю!» После чего в Disney меня попросили заменить это выражение. В итоге мы переделали её в «Боритесь с Империей», других правок у студии не было.

Сериал «Андор» стартовал в начале 2022 года и завершился совсем недавно, в середине мая 2025-го. Шоу получило высочайшие оценки в истории «Звёздных войн» и связало события с фильмом «Изгой-один».

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