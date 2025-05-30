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«Опустошение» с Томом Харди стало самым популярным фильмом у российских пиратов в мае

«Опустошение» с Томом Харди стало самым популярным фильмом у российских пиратов в мае
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Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила традиционный рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в мае 2025 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

Абсолютным лидером топа стал боевик «Опустошение» с Томом Харди. На втором месте оказалась комедия «Minecraft в кино», замкнул тройку фантастический триллер «Пепел».

В десятку также попали «Бабули», боевик «Новокаин» с Джеком Куэйдом, триллер «Западня» с Энтони Хопкинсом и российская криминальная комедия «Где наши деньги?».

10 самых популярных фильмов у российских пиратов в мае 2025 года

  1. «Опустошение»
  2. «Minecraft в кино»
  3. «Пепел»
  4. «Бабули»
  5. «Западня»
  6. «Настоящие детективы»
  7. «Новокаин»
  8. «Гадкая сестра»
  9. «Дроп»
  10. «Где наши деньги?».
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