Фильм «Лило и Стич» вышел в кинотеатрах России

23 мая состоялась премьера фильма «Лило и Стич». Спустя восемь дней ремейк знаменитого мультфильма 2002 года также появился в большинстве киносетей России.

По традиции картина добралась до кинотеатров страны неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Картину демонстрируют с русским дубляжом, выполненным для стран СНГ.

«Лило и Стич» рассказывает о злобном инопланетянине Стиче: он сбежал от своих хозяев на Землю и встретил девочку по имени Лило, которая станет его новой семьёй. Сборы ленты уже превысили $ 400 млн, аналитики предрекают фильму первый $ 1 млрд в прокате в 2025 году.