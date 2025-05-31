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Миссия невыполнима 8: Финальная расплата в России — где смотреть в кинотеатрах

Фильм «Миссия невыполнима: Финальная расплата» вышел в кинотеатрах России
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23 мая состоялась премьера фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата» — восьмой части серии боевиков с Томом Крузом. Спустя восемь дней картина также появилась в большинстве киносетей России.

По традиции фильм добрался до кинотеатров страны неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Картину демонстрируют с русским дубляжом, выполненным для стран СНГ.

Восьмая «Миссия невыполнима» рассказывает историю спецагента Итана Ханта, который должен положить конец искусственному интеллекту под названием «Сущность». Создатели ленты делают упор на то, что это будет финальная часть знаменитой серии боевиков, хотя сам Том Круз готов продолжить франшизу.

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