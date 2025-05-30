В России появится единая платформа с государственными сервисами и бизнесом

Зампредседатель комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что в России создадут крупную цифровую платформу. Такие изменения в законодательство были внесены сегодня в Госдуму.

Цель новой платформы — увеличить скорость развития отечественных цифровых программ, а также объединить их в одно приложение. Оно будет включать в себя бизнес-сферы и государственные сервисы — пользователи с лёгкостью смогут им пользоваться.

Создание единого приложения, объединяющего преимущества флагманских российских цифровых платформ, – это прежде всего ответ на запрос наших граждан на комфортное цифровое взаимодействие с бизнесом и государством.

Платформа будет предназначена для подписывания документов и создания цифрового идентификатора. Иногда приложением можно будет воспользоваться вместо паспорта или других документов.

Антон Горелкин отметил, что особое внимание уделят проработке верификации, чтобы все данные пользователя были в безопасности. Когда запустят новую платформу, пока неизвестно.