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Для «Ведьмака 3» выйдет последний патч с модами на всех платформах

Для «Ведьмака 3» выйдет последний патч с модами на всех платформах
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Компания CD Projekt RED анонсировала официальную поддержку модов для игры «Ведьмак 3: Дикая Охота». Она появится на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S до конца года.

Модификациями можно будет делиться через систему mod.io, а создавать их — с помощью различных конструкторов, таких как REDkit. При этом сами моды будут бесплатными для пользователей.

В честь 10-летия игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» мы рады поделиться хорошими новостями для наших игроков и моддеров! Позже в этом году мы выпустим ещё один патч для игры. Это обновление введёт кросс-платформенную поддержку модов на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S через mod.io.

Разработчики отметили, что игроки могут создавать модификации лишь на ПК. Однако передавать их можно будет как на Xbox, так и на PlayStation. Для этого нужно будет создать аккаунт в лаунчере CD Projekt и в самой платформе mod.io.

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