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Киану Ривз недоволен сценарием «Константина 2» — актёр Петер Стормаре

Киану Ривз недоволен сценарием «Константина 2» — актёр Петер Стормаре
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Издание The Direct поговорило с актёром Петером Стормаре, который сыграл Люцифера в фильме «Константин: Повелитель тьмы». Они обсудили производство второй части культовой картины с Киану Ривзом, которую анонсировали в 2022 году.

По словам Стормаре, фильм не снимают как раз из-за исполнителя главной роли. Ривз недоволен сценарием, в котором авторы планируют сделать большой уклон в экшен.

Вокруг фильма много обсуждений, потому что Киану Ривзу, которого я хорошо знаю, не нравится сценарий и то, что обычно выходит от авторов кинокомиксов. Первый фильм вышел не слишком успешным и только со временем обрёл культовый статус. Поэтому, когда речь идёт о сиквеле, студии хотят летающие машины и кучу экшена с кувырками. Мы с Киану говорили об этом. Он сказал, что это духовный фильм о демонах и обычных людях, и хочет, чтобы таким он и остался.

Актёр также отметил, что согласен с Киану Ривзом. Он считает, что превращать «Константина» в ещё один фильм Marvel не стоит.

«Константин: Повелитель тьмы» вышел в 2005 году и обрёл большую фанатскую базу, в том числе благодаря актёрской игре Киану Ривза. Разработку продолжения подтвердили в феврале.

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