В EA Sports FC 25 вышла финальная «Команда сезона» с Роналду и Месси

30 мая в EA Sports FC 25 начался шестой этап крупного события «Команда сезона» (Team Of The Season — TOTS). В режиме Ultimate Team появились усиленные карточки лучших футболистов, особенно проявивших себя в последние девять месяцев в чемпионате Саудовской Аравии и американской МЛС. Их можно получить в наборах или приобрести на трансферном рынке за внушительную сумму.

В команду лучших игроков сезона «остального мира» вошли многие известные футболисты, когда-то выступавшие в престижных европейских чемпионатах. Лидерами по рейтингу стали Лионель Месси из «Интер Майами» и Криштиану Роналду из «Аль-Насра» — оба получили карточки с общим показателем в 97 баллов.

«Команда сезона» Саудовской Аравии в EA Sports FC 25

Фото: EA Sports

«Команда сезона» МЛС в EA Sports FC 25

Фото: EA Sports

Лучшие игроки сезона из чемпионатов Саудовской Аравии и МЛС будут доступны до 6 июня 20:00 мск. После этого последует сборник из лучших игроков TOTS, выпущенных за полтора месяца.