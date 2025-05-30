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Российский отдел Microsoft подаст на банкротство

Российский отдел Microsoft подаст на банкротство
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Дочерняя структура ООО «Майкрософт Рус» готовится подать заявление о банкротстве в Арбитражный суд Москвы. Об этом сообщает «Федресурс».

Отмечается, что одной из причин обращения в суд стал иск со стороны кредитора компании — Газпромбанка. В январе он потребовал взыскать с Microsoft 90,9 млн рублей. По мнению истца, «Майкрософт Рус» не исполняла обязательства по договору с апреля 2022 года. Спустя три месяца суд частично удовлетворил требования — постановили взыскать в общей сложности $ 949 тыс. с компании.

Microsoft начала уходить с российского рынка еще весной 2022 года. При этом до недавнего времени компания сохраняла юридическое присутствие в России. В конце прошлого года она начала закрывать филиалы по всей стране — всего было ликвидировано 13 точек, в том числе в Москве и в Санкт-Петербурге.

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