Продажи Elden Ring Nightreign превысили 2 млн копий — с релиза не прошло и суток

Студия FromSoftware похвасталась успехами Elden Ring Nightreign — своей новой игры. Сетевой проект поступил в продажу в ночь на 30 мая и уже разошёлся тиражом в 2 млн копий.

Разработчики поблагодарили геймеров за поддержку и опубликовали стильный арт со столь важным достижением.

Фото: FromSoftware

Elden Ring Nightreign — кооперативная игра для одного или трёх человек с элементами роглайка. Геймерам нужно сражаться с врагами в Междуземье и пытаться пережить три дня, прокачивая своих персонажей. В конце сессии они встретятся с главным боссом локации.

Онлайн проекта в Steam превысил 300 тыс. человек всего за несколько часов после релиза. Сейчас Nightreign — самая популярная игра для студии, уступающая лишь оригинальной Elden Ring.