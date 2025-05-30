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«28 лет спустя» снимали с помощью десятков iPhone 15 Pro Max

«28 лет спустя» снимали с помощью десятков iPhone 15 Pro Max
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Издание IGN взяло интервью у режиссёра «28 лет спустя» Дэнни Бойла. Он рассказал о процессе съёмок зомби-хоррора.

По словам автора, для создания картины применялось до 20 iPhone 15 Pro Max. Смартфоны нужны были для того, чтобы обеспечить более глубокое погружение в происходящее на экране.

Фото: Sony Pictures

В первом фильме у меня и Гарленда была «мета-идея», что, поскольку в то время бытовые видеокамеры были повсюду, если бы апокалипсис действительно случился, то везде были бы низкокачественные записи происходящего. Если принять эту идею именно 28 лет спустя, то iPhone, конечно, актуальнее тех видеокамер. Для съёмок некоторых сцен мы использовали до 20 смартфонов.

Режиссёр также отметил, что при создании фильма иногда камеры крепили к самим актёрам. Кроме того, на съёмках часто использовались дроны.

Фильм «28 лет спустя» выйдет в кинотеатрах 20 июня. По сюжету новой части, маленький мальчик будет пытаться найти врача для своей умирающей матери. Ему придётся путешествовать по стране, где нашествие заражённых произошло аж 28 лет назад.

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