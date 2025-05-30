В Marvel Rivals появился новый герой — Альтрон

30 мая закончился второй сезон в Marvel Rivals. В честь этого разработчики выпустили обновление 2.5, которое принесло новые карты и режим.

Главным нововведением стал ещё один играбельный персонаж — Альтрон. Он известен фанатам комиксов Marvel и зрителям, которые смотрели «Мстителей: Эру Альтрона». Антагонист выступает персонажем поддержки.

Альтрон умеет летать и стрелять лучом из руки. Как герой поддержки он также способен лечить союзников и ставить на них защиту. Главная способность персонажа позволяет ему призывать несколько своих копий, которые атакуют врагов все вместе.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Rivals. Права на видео принадлежат NetEase.

Marvel Rivals представляет собой мультиплеерный экшен от третьего лица, в котором игроки берут на себя роль различных персонажей. В игре есть несколько классов: танки, атакующие и поддержка. Экшен доступен бесплатно на PlayStation 5, Xbox Series и ПК.