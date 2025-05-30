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Певица Ариана Гранде сыграет в «Знакомстве с родителями 4»

Певица Ариана Гранде сыграет в «Знакомстве с родителями 4»
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Как сообщает издание The Hollywood Reporter, знаменитая певица и голливудская звезда Ариана Гранде нашла себе новую роль в кино. 31-летняя артистка сыграет в «Знакомстве с родителями 4» — четвёртой части комедийной серии. Премьера картины запланирована на 25 ноября 2026 года.

Детали сюжета держатся в секрете, однако Гранде должна сыграть невестку сына Грега Факера в исполнении Бена Стиллера. Судя по всему, персонаж переживёт примерно те же испытания, что и главный герой франшизы в начале 2000-х.

«Знакомство с родителями» — серия комедийных фильмов, рассказывающая о незадачливом медбрате Греге Факере, который отправляется к родителям своей девушки, чтобы попросить руки́ их дочери. Оригинальная лента вышла в 2002 году, получив продолжения в 2004-м и 2010-м. В общей сумме трилогия собрала более $ 1 млрд в прокате. Главные роли во франшизе играют Бен Стиллер, Тери Поло и Роберт Де Ниро.

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