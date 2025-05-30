Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague S26. Плей-офф. День 12
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

По «Челюстям» выпустят документальный фильм в честь 50-летия триллера

По «Челюстям» выпустят документальный фильм в честь 50-летия триллера
Аудио-версия:
Комментарии

В честь 50-летия фильма «Челюсти» канал National Geographic анонсировал документальную картину о его создании. Лента выйдет на дисках 17 июня, а 11 июля — на Disney+ и Hulu.

Видео доступно на YouTube-канале National Geographic. Права на видео принадлежат National Geographic.

Документальный фильм называется Jaws @ 50: The Definitive Inside Story («Челюсти 50: Полная история изнутри»). В него войдут архивные кадры со съёмок, а также интервью с самим режиссёром классики Стивеном Спилбергом. Он расскажет о том, какими были сложнейшие съёмки в его жизни, которые чуть не стоили автору карьеры.

В картине приняли участие и другие именитые режиссёры: Гильермо дель Торо («Лабиринт Фавна»), Стивен Содерберг («Одиннадцать друзей Оушена») и Джей Джей Абрамс («Звёздный путь»). Они расскажут, как лента про акулу-убийцу повлияла на их творчество.

Материалы по теме
Все грядущие фильмы по «Звёздным войнам»
Все грядущие фильмы по «Звёздным войнам»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android