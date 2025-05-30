По «Челюстям» выпустят документальный фильм в честь 50-летия триллера

В честь 50-летия фильма «Челюсти» канал National Geographic анонсировал документальную картину о его создании. Лента выйдет на дисках 17 июня, а 11 июля — на Disney+ и Hulu.

Видео доступно на YouTube-канале National Geographic. Права на видео принадлежат National Geographic.

Документальный фильм называется Jaws @ 50: The Definitive Inside Story («Челюсти 50: Полная история изнутри»). В него войдут архивные кадры со съёмок, а также интервью с самим режиссёром классики Стивеном Спилбергом. Он расскажет о том, какими были сложнейшие съёмки в его жизни, которые чуть не стоили автору карьеры.

В картине приняли участие и другие именитые режиссёры: Гильермо дель Торо («Лабиринт Фавна»), Стивен Содерберг («Одиннадцать друзей Оушена») и Джей Джей Абрамс («Звёздный путь»). Они расскажут, как лента про акулу-убийцу повлияла на их творчество.