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Шутер Valorant переведут на движок Unreal Engine 5

Шутер Valorant переведут на движок Unreal Engine 5
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Компания Riot Games анонсировала перевод онлайн-шутера Valorant на движок Unreal Engine 5. Обновление для игры выйдет уже в июле этого года.

Разработчики отметили, что новый движок сильно улучшит производительность. Последующие патчи также будут устанавливаться гораздо быстрее. При этом обновление никак не повлияет на геймплей.

Видео доступно на YouTube-канале VALORANT. Права на видео принадлежат Riot Games.

Студия также анонсировала новую карту, которая выйдет в июне. Кроме того, в сентябре в игре появится система реплеев — матчи будут записываться, что поможет отслеживать читеров и своевременно банить их.

Valorant — это соревновательный шутер в духе Counter-Strike: две команды сражаются друг против друга на небольших картах: либо спасают заложников (или же их охраняют), либо обезвреживают бомбу (или же закладывают её). У каждого из героев есть свои способности, которые влияют на манеру игры.

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