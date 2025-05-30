«Лёгкой прогулки не будет»: Сaliber — перед старом чемпионата стран БРИКС по Tekken

Игрок сборной России по Tekken 8 Вячеслав caliber762×39 Новиков оценил состав участников Чемпионата стран БРИКС — 2025.

Уровень конкуренции на чемпионате крайне высокий, даже несмотря на отсутствие представителей самых сильных регионов — Пакистана и Южной Кореи. Мы уже успели поиграть с некоторыми ребятами, и могу сказать, что представители Китая, Алжира и Таиланда очень сильны. Лёгкой прогулки не будет ни для одного региона — нас ждёт настоящая мясорубка!

Турнир по Tekken 8 пройдёт с 31 мая по 1 июня в московской VK Play Arena. Участники из 21 страны мира разыграют призовой фонд в размере 3,5 млн рублей.