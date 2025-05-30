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Появились постеры мультфильма «Хищник: Убийца убийц»

Появились постеры мультфильма «Хищник: Убийца убийц»
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Онлайн-кинотеатр Hulu опубликовал постеры мультфильма «Хищник: Убийца убийц». Премьера новой ленты про инопланетных охотников состоится 6 июля.

Фото: Hulu

Фото: Hulu

Фото: Hulu

Картина объединит три истории, которые будут происходить в разных временных линиях. Главными героями станут воительница викинг, лётчик времён Второй мировой войны и ниндзя из феодальной Японии. Все они должны будут противостоять Хищникам, которые вторгнутся на Землю.

Автором мультфильма выступил режиссёр Дэн Трахтенберг — он уже снял фильм по вселенной «Хищника» под названием «Добыча». Он также отвечает за разработку новой полноценной части серии с подзаголовком «Пустоши». Лента выйдет в кинотеатрах 7 ноября этого года.

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