Российская Aurora Gaming вышла на Esports World Cup 2025 по Dota 2
Российский состав Aurora Gaming обеспечил себе прямой инвайт на турнир по Dota 2 на Кубке мира по киберспорту — 2025 в Эр-Рияде.
После выхода в плей-офф DreamLeague S26 ростер Aurora обеспечил себе место в топ-8 по итогам сезона ESL Pro Tour. Также приглашения получили другие лидеры рейтинга, чемпион прошлого года и победитель специального турнира в Китае.
Фото: FISSURE
Участники Esports World Cup 2025 по Dota 2:
- PARIVISION (Россия);
- Team Spirit (Россия);
- BetBoom Team (Россия);
- Team Falcons (Ближний Восток);
- Team Liquid (Швеция);
- Tundra Esports (Европа);
- Talon Esports (Юго-Восточная Азия);
- Aurora Gaming (Россия);
- Gaimin Gladiators (Европа);
- Xtreme Gaming (Китай).
Ещё шесть команд определятся по результатам региональных отборочных в начале июня. Финальная часть соревнований по Dota 2 в рамках Кубка мира пройдёт с 8 по 19 июля, призовой фонд составит $ 3 млн.
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