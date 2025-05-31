Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Российская Aurora Gaming вышла на Esports World Cup 2025 по Dota 2

Российская Aurora Gaming вышла на Esports World Cup 2025 по Dota 2
Аудио-версия:
Комментарии

Российский состав Aurora Gaming обеспечил себе прямой инвайт на турнир по Dota 2 на Кубке мира по киберспорту — 2025 в Эр-Рияде.

После выхода в плей-офф DreamLeague S26 ростер Aurora обеспечил себе место в топ-8 по итогам сезона ESL Pro Tour. Также приглашения получили другие лидеры рейтинга, чемпион прошлого года и победитель специального турнира в Китае.

Фото: FISSURE

Участники Esports World Cup 2025 по Dota 2:

  • PARIVISION (Россия);
  • Team Spirit (Россия);
  • BetBoom Team (Россия);
  • Team Falcons (Ближний Восток);
  • Team Liquid (Швеция);
  • Tundra Esports (Европа);
  • Talon Esports (Юго-Восточная Азия);
  • Aurora Gaming (Россия);
  • Gaimin Gladiators (Европа);
  • Xtreme Gaming (Китай).

Ещё шесть команд определятся по результатам региональных отборочных в начале июня. Финальная часть соревнований по Dota 2 в рамках Кубка мира пройдёт с 8 по 19 июля, призовой фонд составит $ 3 млн.

Материалы по теме
Aurora победила Gaimin Gladiators в матче за выход в плей-офф DreamLeague S26 по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android