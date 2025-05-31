Российская Aurora Gaming вышла на Esports World Cup 2025 по Dota 2

Российский состав Aurora Gaming обеспечил себе прямой инвайт на турнир по Dota 2 на Кубке мира по киберспорту — 2025 в Эр-Рияде.

После выхода в плей-офф DreamLeague S26 ростер Aurora обеспечил себе место в топ-8 по итогам сезона ESL Pro Tour. Также приглашения получили другие лидеры рейтинга, чемпион прошлого года и победитель специального турнира в Китае.

Фото: FISSURE

Участники Esports World Cup 2025 по Dota 2:

PARIVISION (Россия) ;

; Team Spirit (Россия) ;

; BetBoom Team (Россия );

); Team Falcons (Ближний Восток);

Team Liquid (Швеция);

Tundra Esports (Европа);

Talon Esports (Юго-Восточная Азия);

Aurora Gaming (Россия) ;

; Gaimin Gladiators (Европа);

Xtreme Gaming (Китай).

Ещё шесть команд определятся по результатам региональных отборочных в начале июня. Финальная часть соревнований по Dota 2 в рамках Кубка мира пройдёт с 8 по 19 июля, призовой фонд составит $ 3 млн.