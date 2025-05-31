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Расписание чемпионата стран БРИКС по Tekken 8 в Москве

Расписание чемпионата стран БРИКС по Tekken 8 в Москве
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31 мая и 1 июня в московском комплексе «VK Play Арена» пройдёт Чемпионат стран БРИКС – 2025 по Tekken 8. Игроки из 21 страны разыграют трофей и призовой фонд в размере 3,5 млн рублей.

В субботу пройдёт групповой этап в закрытом формате, в воскресенье — плей-офф со зрителями. Вход будет бесплатным по предварительной регистрации.

Расписание чемпионата стран БРИКС на 31 мая

В соревнованиях примут участие по два игрока из 21 страны мира. Россию представят члены национальной сборной Сергей Strog Платов и Вячеслав caliber762×39 Новиков. Все участники будут разделены на четыре группы — по двое лучших пройдут в плей-офф.

  • 10:00 – 15:00 — матчи группы А;
  • 10:00 – 15:00 — матчи группы B;
  • 10:00 – 15:00 — матчи группы C;
  • 10:00 – 15:00 — матчи группы D.

Расписание чемпионата стран БРИКС на 1 июня

В воскресенье восьмёрка сильнейших разыграет трофей на «VK Play Арена». Помимо соревновательной программы, ФКС России подготовила ряд активностей для зрителей, в том числе розыгрыши и зону VR.

  • 11:30 — вход гостей;
  • 12:30 — церемония открытия;
  • 13:30 — четвертьфиналы;
  • 18:00 — полуфиналы;
  • 19:30 — финал.

Прямая трансляция матчей пройдёт на VK Видео.

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