31 мая и 1 июня в московском комплексе «VK Play Арена» пройдёт Чемпионат стран БРИКС – 2025 по Tekken 8. Игроки из 21 страны разыграют трофей и призовой фонд в размере 3,5 млн рублей.
В субботу пройдёт групповой этап в закрытом формате, в воскресенье — плей-офф со зрителями. Вход будет бесплатным по предварительной регистрации.
Расписание чемпионата стран БРИКС на 31 мая
В соревнованиях примут участие по два игрока из 21 страны мира. Россию представят члены национальной сборной Сергей Strog Платов и Вячеслав caliber762×39 Новиков. Все участники будут разделены на четыре группы — по двое лучших пройдут в плей-офф.
- 10:00 – 15:00 — матчи группы А;
- 10:00 – 15:00 — матчи группы B;
- 10:00 – 15:00 — матчи группы C;
- 10:00 – 15:00 — матчи группы D.
Расписание чемпионата стран БРИКС на 1 июня
В воскресенье восьмёрка сильнейших разыграет трофей на «VK Play Арена». Помимо соревновательной программы, ФКС России подготовила ряд активностей для зрителей, в том числе розыгрыши и зону VR.
- 11:30 — вход гостей;
- 12:30 — церемония открытия;
- 13:30 — четвертьфиналы;
- 18:00 — полуфиналы;
- 19:30 — финал.
Прямая трансляция матчей пройдёт на VK Видео.