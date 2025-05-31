31 мая и 1 июня в московском комплексе «VK Play Арена» пройдёт Чемпионат стран БРИКС – 2025 по Tekken 8. Игроки из 21 страны разыграют трофей и призовой фонд в размере 3,5 млн рублей.

В субботу пройдёт групповой этап в закрытом формате, в воскресенье — плей-офф со зрителями. Вход будет бесплатным по предварительной регистрации.

Расписание чемпионата стран БРИКС на 31 мая

В соревнованиях примут участие по два игрока из 21 страны мира. Россию представят члены национальной сборной Сергей Strog Платов и Вячеслав caliber762×39 Новиков. Все участники будут разделены на четыре группы — по двое лучших пройдут в плей-офф.

10:00 – 15:00 — матчи группы А;

10:00 – 15:00 — матчи группы B;

10:00 – 15:00 — матчи группы C;

10:00 – 15:00 — матчи группы D.

Расписание чемпионата стран БРИКС на 1 июня

В воскресенье восьмёрка сильнейших разыграет трофей на «VK Play Арена». Помимо соревновательной программы, ФКС России подготовила ряд активностей для зрителей, в том числе розыгрыши и зону VR.

11:30 — вход гостей;

12:30 — церемония открытия;

13:30 — четвертьфиналы;

18:00 — полуфиналы;

19:30 — финал.

Прямая трансляция матчей пройдёт на VK Видео.