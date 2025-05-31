Расписание первого дня плей-офф DreamLeague S26 по Dota 2

Сегодня, 31 мая, стартует плей-офф престижного онлайн-турнира DreamLeague Season 26 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В решающей стадии сразятся четыре лучших команды группового этапа — три коллектива из России и азиатская Talon Esports.

Расписание матчей DreamLeague S26 по Dota 2 на 31 мая:

16:00. Нижняя сетка, Talon Esports (Юго-Восточная Азия) — Aurora Gaming (Россия).

19:00. Верхняя сетка, PARIVISION (Россия) — BetBoom Team (Россия).

Победитель матча в верхней сетке пройдёт в гранд-финал, а проигравший в нижней сетке покинет турнир, заняв четвёртое место.