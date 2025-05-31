Режиссёр «Фантастической четвёрки» объяснил, почему взял Педро Паскаля на главную роль

Издание Empire взяло интервью у режиссёра фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» Мэтта Шекмана. Он рассказал о персонаже Риде Ричардсе, которого сыграл Педро Паскаль («Одни из нас»).

По словам автора, Мистер Фантастик очень разноплановый персонаж — ему одновременно надо быть учёным, супергероем и хорошим мужем. Потому он хотел взять на роль такого актёра, который бы смог передать все особенности героя.

Я вижу бесконечное количество слоёв в этом персонаже. Я искал актёра, который мог бы показать его разноплановость. Есть очень интеллектуальный Рид Ричардс, а есть герой, лидер, муж, отец и друг. Я знал, что Педро может воплотить всё это.

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» выйдет в кино 25 июля. По сюжету супергройская команда столкнётся со своим сильнейшим врагом, пожирателем миров по имени Галактус. Главные роли, помимо Педро Паскаля, сыграли Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»).