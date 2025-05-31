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Зрители оценили «Каратэ-пацан: Легенды» на уровне успешной второй части

Зрители оценили «Каратэ-пацан: Легенды» на уровне успешной второй части
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31 мая состоялась премьера фильма «Каратэ-пацан: Легенды». В этот же день компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Картина с Джеки Чаном получила оценку А-. Точно так же была оценена вторая часть серии 1986 года. При этом лента понравилась зрителям гораздо больше третьей части, но меньше ремейка 2010 года. Такая оценка фильма наверняка положительно скажется на сборах.

Фото: CinemaScore

«Каратэ-пацан: Легенды» — продолжение культовой серии боевиков, состоящей уже из четырёх фильмов и сериала «Кобра Кай». Лента учитывает события обоих предыдущих фильмов — оригинала 1984 года с Ральфом Маччио и ремейка с Джеки Чаном. И Маччио, и Чан сыграли ведущие роли в новом произведении.

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