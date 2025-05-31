Появились новые кадры из сериала «Декстер: Воскрешение» — премьера 11 июля

Компания Paramount представила новые кадры сериала «Декстер: Воскрешение». Продолжение шоу о знаменитом маньяке начнёт выходить 11 июля.

Фото: Paramount

Фото: Paramount

Фото: Paramount

Фото: Paramount

Сериал выступит прямым продолжением «Декстера: Новая кровь», который вышел в 2021 году. К главной роли снова вернётся актёр Майкл Си Холл. По сюжету Декстер переедет в Нью-Йорк, где познакомится с другими маньяками.

В новом шоу будет звёздный актёрский состав — в проекте сыграют Ума Турман («Убить Билла»), Нил Патрик Харрис («Как я встретил вашу маму»), Питер Динклэйдж («Игра престолов»), Кристен Риттер («Джессика Джонс») и другие артисты. Студия Paramount также выпускает сериал «Декстер: Первая кровь» — приквел недавно продлили на второй сезон.