Twitch запускает вертикальные стримы

Компания Twitch сообщила о запуске вертикальных трансляций на свой платформе. Анонс должен состоятся на мероприятии TwitchCon Europe, которое пройдёт 31 мая и 1 июня.

Вертикальные трансляции обеспечат удобный просмотр стримов с телефонов. При этом владельцы каналов смогут запускать потоки в двойном формате. Тестировать новую функцию компания начнёт уже летом, а запустит официально до конца года.

Twitch также даст возможность пользователям вести трансляции в разрешении 1440p. Ранее бета-версию «2к трансляций» могло опробовать только ограниченное число стримеров. Кроме того платформа позволит зрителям перематывать потоки в любое время. Функцию могут запустить уже этим летом.