На HBO вышла драма «На вершине горы» от автора «Наследников»

В онлайн-кинотеатре HBO Max вышел фильм «На вершине горы». Картину снял Джесси Армстронг — автор культового сериала «Наследники». Новая картина стала его первым режиссёрским проектом.

Лента повествует о группе друзей-миллиардеров, которые живут в особняке около вершины горы. Из-за разработки одного из героев в мире начинается глобальный финансовый кризис. Компании предстоит решить, что им делать дальше в такой ситуации, чтобы сохранить свои богатства.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат Max.

«На вершине горы» высоко оценили критики — на Rotten Tomatoes картина получила 81% «свежести» от журналистов. Главные роли в новом фильме сыграли Стив Карелл («Офис»), Джейсон Шварцман («Остров собак»), Рами Юссеф («Бедные-несчастные») и Кори Майкл Смит («Человек на Луне»).