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Зрители оценили фильм «Верни её из мёртвых» на уровне «Пункта назначения 6»

Зрители оценили фильм «Верни её из мёртвых» на уровне «Пункта назначения 6»
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29 мая состоялась премьера фильма ужасов «Верни её из мёртвых». Спустя два дня компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Новый хоррор получил оценку «B+». Картина понравилась зрителям больше, чем последние фильмы ужасов «Человек волк» и «Дожить до рассвета». При этом фильм получил такую же оценку, как и у «Пункта назначения: Узы крови», но был оценён ниже, чем «Грешники». Хоррор также понравился зрителям, как и прошлая картина режиссёров Майкла и Дэнни Филиппу «Два, три, демон, приди!».

Фото: CinemaScore

Сюжет «Верни её из мёртвых» рассказывает о брате и сестре, которые после смерти родителей оказываются в доме новой мачехи и сталкиваются с пугающими ритуалами, происходящими за его большими стенами. Картину также показывают и в российских кинотеатрах.

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