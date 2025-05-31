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«Он должен быть о Сидни»: сценарист «Крика» — о решении стать режиссёром «Крика 7»

«Он должен быть о Сидни»: сценарист «Крика» — о решении стать режиссёром «Крика 7»
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На телевизионном фестивале ATX режиссёр нового «Крика» Кевин Уильямсон рассказал о предстоящей картине. Он объяснил, почему решил стать постановщиком очередной части серии слешеров, к фильмам которой он писал сценарии.

По словам автора, он решил снимать картину из-за главной героини. В новом слэшере вернётся Сидни Прескотт, которую снова сыграет Нив Кэмпбелл («Дикость»).

Компания предложила мне снять новую часть со словами: «Фильм будет о Сидни Прескотт. Он должен быть о Сидни». Вот почему я захотел вернуться. Я действительно думаю, что мы ещё не всё про неё рассказали. Мы не видели, как она идёт домой, не знали, какая она сегодня, и не знали, как она сейчас живёт.

Режиссёр также рассказал, почему Нив Кэмпбелл не вернулась в шестой части. По словам Уильямсона, ей тогда предложили слишком низкий гонорар.

«Крик 7» должен был выступить продолжением мягкого перезапуска франшизы 2022 года. Однако проект покинули исполнительницы главных ролей Мелисса Баррера («Эбигейл») и Дженна Ортега («Уэнсдей»). Новая часть продолжит историю героев оригинальных фильмов. Картина выйдет в кино 27 февраля 2026 года.

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