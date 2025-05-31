Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague S26. Плей-офф. День 13
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Режиссёр «Дэдпула» Тим Миллер хочет снять фильм про Людей Икс

Режиссёр «Дэдпула» Тим Миллер хочет снять фильм про Людей Икс
Аудио-версия:
Комментарии

Издание The Hollywood Reporter взяло интервью у режиссёра первого «Дэдпула» Тима Миллера. Он рассказал, что хотел бы снять фильм про Людей Икс.

Постановщик признался, что обожает супергеройскую команду мутантов. Он даже написал письмо главе студии Marvel Кевину Файги, что хочет снять фильм про них.

Я думаю, что у Marvel есть секретное оружие, которое они пока не раскрыли — это вселенная «Людей Икс». Именно из-за них я начал читать комиксы. Люди Икс — мои любимые персонажи. Я написал Кевину Файги: «Если бы вы когда-нибудь позволили мне что-то сделать во вселенной Marvel, пожалуйста, пусть это будут Люди Икс».

По словам Миллера, ещё до слияния Disney со студией Fox он разрабатывал фильм про Людей Икс. Картина была основана на 143 выпусках классической серии X-Men, который был смесью «Один дома» и «Чужого».

Ранее стало известно, что Райан Рейнольдс готовит сценарий к фильму про Людей Икс и Дэдпула. Параллельно готовится отдельная картина про команду мутантов от сценариста «Голодных игр» Майкла Лессли. Не исключено, что Тим Миллер может стать режиссёром одной из этих лент.

Материалы по теме
Райан Рейнольдс готовит сценарий фильма про Людей Икс и Дэдпула
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android