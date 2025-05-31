Режиссёр «Дэдпула» Тим Миллер хочет снять фильм про Людей Икс

Издание The Hollywood Reporter взяло интервью у режиссёра первого «Дэдпула» Тима Миллера. Он рассказал, что хотел бы снять фильм про Людей Икс.

Постановщик признался, что обожает супергеройскую команду мутантов. Он даже написал письмо главе студии Marvel Кевину Файги, что хочет снять фильм про них.

Я думаю, что у Marvel есть секретное оружие, которое они пока не раскрыли — это вселенная «Людей Икс». Именно из-за них я начал читать комиксы. Люди Икс — мои любимые персонажи. Я написал Кевину Файги: «Если бы вы когда-нибудь позволили мне что-то сделать во вселенной Marvel, пожалуйста, пусть это будут Люди Икс».

По словам Миллера, ещё до слияния Disney со студией Fox он разрабатывал фильм про Людей Икс. Картина была основана на 143 выпусках классической серии X-Men, который был смесью «Один дома» и «Чужого».

Ранее стало известно, что Райан Рейнольдс готовит сценарий к фильму про Людей Икс и Дэдпула. Параллельно готовится отдельная картина про команду мутантов от сценариста «Голодных игр» Майкла Лессли. Не исключено, что Тим Миллер может стать режиссёром одной из этих лент.