Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Просто приехал показать свой уровень»: Soul — после выхода в плей-офф чемпионата БРИКС

Индийский киберспортсмен Гурашиш Soul Сингх поделился своими эмоциями после выхода в плей-офф чемпионата стран БРИКС – 2025 в Москве.

В интервью «Чемпионату» игрок отметил, что его дебют на международных LAN-ивентах выходит успешным.

Я очень доволен результатом и чувствую уверенность перед плей-офф. Для меня это первый опыт на турнире такого уровня — я не знал, чего ожидать, и просто приехал показать свой уровень. Рад, что всё сложилось удачно, но это только начало.

Soul также выделил Ченя XCC Жуолиня в качестве наиболее опасного соперника.

Завтра будут матчи с очень серьёзными соперниками из других групп. Будет очень интересно посмотреть за группой С и D, насколько они сильны. Пока могу выделить предыдущего чемпиона — XCC из Китая, за возможный матч с ним переживаю больше всего.

Сингх также поделился своими впечатлениями от столицы России и организации турнира.

Москва — очень чистый город, здесь прекрасная инфраструктура и живут отличные люди. Мне очень интересно общаться с новыми для меня людьми и видеть, чем мы отличаемся и чем похожи, как смотрим на одни и те же вещи. Организация турнира тоже на очень высоком уровне. Единственное, чего мне не хватает — любимой индийской еды.

Чемпионат стран БРИКС по Tekken 8 проходит в эти выходные в столичной VK Play Arena. 41 игрок из 21 страны мира разыгрывает призовой фонд в размере 3,5 млн рублей.