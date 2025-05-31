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Вячеслав Caliber Новиков оценил своё выступление на чемпионате стран БРИКС по Tekken 8

Игрок сборной России по Tekken 8 Вячеслав caliber7.62x39 Новиков прокомментировал «Чемпионату» итоги группового этапа на Чемпионате стран БРИКС – 2025.

Молодой игрок занял четвёртое место в группе B и не смог пробиться в топ-8 турнира.

Конечно, результат в какой-то степени разочаровывает, но не скажу, что крайне разочаровывает. Три из четырёх моих поражений были абсолютно заслужены в силу того, что у меня не хватает опыта с конкретными персонажами против моего. Я считаю, что в рамках своего опыта, которым в данный момент располагаю, я сыграл неплохо.



Новиков также отметил высокий уровень конкуренции в групповой стадии.

Условия у нас спартанские — из группы на 10 человек выходят только двое. И если двое выходят из такой большой группы, значит, они точно не слабые. Например, из моей группы дальше прошёл DX3G0 — молодое дарование из Боливии, играет очень хорошо, очень активно. Можно рассчитывать на то, что он хорошо покажет себя завтра. Из группы А вышли KaizokuLars и Haoxuan, очень опытные ребята, так что уровень игры в топ-8 будет очень высокий, битва будет до последнего, ожидаю очень крепкой борьбы.

Сейчас борьбу в группе C продолжает другой россиянин — Сергей Strog Платов, имея 4 победы в 4 матчах.

Всего на чемпионат в Москву приехали представители 21 страны мира. Плей-офф с участием восьми лучших пройдёт завтра на VK Play Arena, вход для зрителей будет свободным.