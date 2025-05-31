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«Всегда жду реванша с XCC»: Сергей Strog Платов — после выхода в плей-офф чемпионата БРИКС

«Всегда жду реванша с XCC»: Сергей Strog Платов — после выхода в плей-офф чемпионата БРИКС
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Игрок сборной России Сергей Strog Платов рассказал «Чемпионату» об итогах первого игрового дня Чемпионата стран БРИКС – 2025 по Tekken 8.

Строг вышел в плей-офф с первого места, выиграв все восемь матчей — это было важно, чтобы избежать переигровок.

Меня распределили в одну из самых сложных, если не в самую сложную группу на этом турнире. Ввиду того, что среди нас было как минимум четверо претендентов на два места в плей-офф, ожидалась плотная борьба — и я не хотел уступать, не хотел проигрывать ни единого матча. Это ключевой момент, потому что если бы я проиграл хоть раз, 100% начались какие-то пересчёты очков, тогда был бы шанс, что я не пройду.

Платов также отметил, что уровень чемпионата стран БРИКС вырос по сравнению с прошлым годом.

В этот раз принимают участие намного больше стран — а представители стран, которые играли в 2024 году, тоже улучшили свою игру. Это было очень хорошо заметно. Мне даже в какой-то момент пришлось сменить персонажа, потому что я чувствовал, что на своём основном персонаже я, скорее всего, проиграю. Нужно было пробовать какие-то запасные варианты, расчехлять план B.

Strog согласился с тем, что вместе с китайцем XCC будет фаворитом в плей-офф, но оценил его шансы выше — а также понадеялся, что ему удастся отыграться за поражение в прошлом году.

Я всегда жду реванша с XCC. У нас были очень близкие игры. Надеюсь, что в этом году у меня всё-таки получится его одолеть.

Всего на чемпионат в Москву приехали представители 21 страны мира. Плей-офф с участием восьми лучших пройдёт завтра.

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