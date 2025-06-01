Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Россиянин Strog вышел в плей-офф чемпионата стран БРИКС по Tekken 8

Россиянин Strog вышел в плей-офф чемпионата стран БРИКС по Tekken 8
Комментарии

В Москве определились все участники плей-офф Чемпионата стран БРИКС – 2025 по Tekken 8. В топ-8 пробились оба представителя Китая — чемпион прошлого года XCC и Haoxuan.

В решающих матчах также сыграют россиянин Сергей Strog Платов, а также по одному представителю Боливии, Турции, Индии, Казахстана и Таиланда. Плей-офф пройдёт по олимпийской системе (выбывание после первого поражения).

Сетка плей-офф Чемпионата стран БРИКС по Tekken 8

Сетка плей-офф Чемпионата стран БРИКС по Tekken 8

Фото: ФКС России

Всего на чемпионат в Москву приехали представители 21 страны мира. Плей-офф с участием восьми лучших пройдёт 1 июня на VK Play Arena, вход для зрителей будет свободным. Призовой фонд соревнований составляет 3,5 млн рублей.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Всегда жду реванша с XCC»: Сергей Strog Платов — после выхода в плей-офф чемпионата БРИКС
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android