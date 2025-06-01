Россиянин Strog вышел в плей-офф чемпионата стран БРИКС по Tekken 8

В Москве определились все участники плей-офф Чемпионата стран БРИКС – 2025 по Tekken 8. В топ-8 пробились оба представителя Китая — чемпион прошлого года XCC и Haoxuan.

В решающих матчах также сыграют россиянин Сергей Strog Платов, а также по одному представителю Боливии, Турции, Индии, Казахстана и Таиланда. Плей-офф пройдёт по олимпийской системе (выбывание после первого поражения).

Сетка плей-офф Чемпионата стран БРИКС по Tekken 8 Фото: ФКС России

Всего на чемпионат в Москву приехали представители 21 страны мира. Плей-офф с участием восьми лучших пройдёт 1 июня на VK Play Arena, вход для зрителей будет свободным. Призовой фонд соревнований составляет 3,5 млн рублей.