Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
DreamLeague S26. Гранд Финал. День 14
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Декстер Воскрешение (2025) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, кто сыграет, трейлер

Вышел трейлер сериала «Декстер: Воскрешение» — премьера 11 июля
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания Paramount представила большой трейлер сериала «Декстер: Воскрешение». Новые приключения Декстера Моргана стартуют уже 11 июля, в первый сезон войдёт десять эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Dexter on Paramount+ with Showtime. Права на видео принадлежат Showtime.

«Декстер: Воскрешение» — прямое продолжение «Декстера: Новая кровь», который вышел в 2021 году и должен был завершить историю героя. К роли Декстера в сиквеле снова вернётся актёр Майкл Си Холл — его персонаж вновь начинает вести преступную деятельность, связавшись с властными структурами Нью-Йорка.

В шоу звёздный актёрский состав: в проекте сыграли Ума Турман («Убить Билла»), Нил Патрик Харрис («Как я встретил вашу маму»), Питер Динклэйдж («Игра престолов»), Кристен Риттер («Джессика Джонс») и другие артисты. Сейчас Paramount также занимается «Декстером: Первая кровь» — идёт производство второго сезона.

Материалы по теме
Прощание с героем Тома Круза: обзор фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата»
Прощание с героем Тома Круза: обзор фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android