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Игра в кальмара, 3-й сезон (2025) — трейлер, сюжет, кадры, дата выхода, когда выйдет

Вышел трейлер третьего сезона «Игры в кальмара» — премьера 27 июня
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Онлайн-кинотеатр Netflix представил большой трейлер третьего сезона сериала «Игра в кальмара». Культовый сериал завершится уже 27 июня — эпизоды выйдут с русской озвучкой.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Третий сезон «Игры в кальмара» расскажет, как Сон Ки Хун в исполнении Ли Джон Джэ вновь возвращается в игру на выживание — в этот раз в роли пленника. Ему предстоит лицом к лицу столкнуться с организатором таинственных игр и положить конец кровавым испытаниям.

Третий сезон культового шоу доберётся до Netflix спустя полгода после релиза второго — это стало возможным благодаря параллельным съёмкам. Продолжение шоу снимали одновременно, поэтому у авторов уже готов весь съёмочный материал.

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